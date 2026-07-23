Le spiagge libere sono di nuovo accessibili senza costi, ma il problema delle concessioni balneari resta irrisolto. La questione riguarda le assegnazioni di licenze per stabilimenti e servizi, che sono state oggetto di contenziosi e modifiche legislative. Le norme attuali prevedono che molte concessioni siano in scadenza o soggette a rinnovo, creando incertezza sulla gestione delle aree pubbliche. La situazione si complica con le numerose contestazioni legali in corso.

Quel pasticciaccio (brutto) delle concessioni balneari Il tema delle concessioni, all'apparenza semplice, è in realtà ingarbugliato. La direttiva europea Bolkestein sulla concorrenza prevede infatti che le concessioni demaniali vengano assegnate tramite «gare trasparenti e competitive», e non attraverso le proroghe automatiche in vigore in Italia. Dal 2023 le concessioni balneari sui nostri litorali sono scadute, ma il governo, anche contro il parere del Consiglio di Stato, le ha «mantenute» a suon di continue proroghe, la prima fino al 2024, e ora fino al 2027 con un'eventuale finestra a fine marzo del 2028. Di fatto, senza nuove gare, le concessioni esistenti sono quindi abusive. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Spiagge libere: è finalmente tornato il momento di andare al mare gratis?

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