Spese militari i conti secondo l’Osservatorio Mil€x | Da 3 miliardi a 13,2 annuali solo per armi E altri 500 miliardi per gli obiettivi Nato

L’osservatorio sulle spese militari Mil€x, che ogni anno pubblica un rapporto annuale, nel documento del 2026 parla di una vera e propria impennata di spese generali per la difesa e nello specifico sulle armi da parte del governo italiano. «Dal 2010 ad oggi italia ha speso 500 miliardi di euro di spese militari, per i prossimi dieci anni si potrebbe arrivare ad 1 trilione», dice Francesco Vignarca – coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo – in conferenza stampa assieme a Laura Boldrini alla Camera, oggi 23 luglio. I dati “dispersi”. Secondo l’annuario presentato, che mette insieme dati diversi e non solo presenti nel... 🔗 Leggi su Open.online

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