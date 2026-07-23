Spese militari i conti secondo l’Osservatorio Mil€x | Da 3 miliardi a 13,2 annuali solo per armi E altri 500 miliardi per gli obiettivi Nato
Secondo il rapporto 2026 dell’Osservatorio Mil€x, le spese militari italiane dedicate alle armi sono aumentate da circa 3 miliardi a 13,2 miliardi di euro all’anno. Oltre a questa cifra, vengono considerati altri 500 miliardi di euro destinati agli obiettivi della NATO. Il documento evidenzia un incremento significativo delle risorse allocate alla difesa rispetto agli anni precedenti.
L’osservatorio sulle spese militari Mil€x, che ogni anno pubblica un rapporto annuale, nel documento del 2026 parla di una vera e propria impennata di spese generali per la difesa e nello specifico sulle armi da parte del governo italiano. «Dal 2010 ad oggi italia ha speso 500 miliardi di euro di spese militari, per i prossimi dieci anni si potrebbe arrivare ad 1 trilione», dice Francesco Vignarca – coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo – in conferenza stampa assieme a Laura Boldrini alla Camera, oggi 23 luglio. I dati “dispersi”. Secondo l’annuario presentato, che mette insieme dati diversi e non solo presenti nel... 🔗 Leggi su Open.online
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