Un sindacalista della Cgil ha denunciato minacce di stupro ricevute via messaggio. Nel testo si legge: “Spero che vinca la sinistra, il prossimo barcone nel tuo comune così anche tu avrai modo di divertirti come tutte le ragazzinedonne stuprate”. La denuncia è stata presentata dopo aver ricevuto queste frasi offensive e minacciose. La polizia ha avviato le indagini per identificare l'autore delle minacce.

La Spezia, 23 luglio 2026 – “Che ridicola, spero che vinca la sinistra, il prossimo barcone nel tuo comune così anche tu avrai modo di divertirti come tutte le ragazzinedonne stuprate.”. Augurare con un commento su Facebook a una sconosciuta, che ha la pecca di pensarla diversamente, di essere violentata. Senza guardare in faccia l’abc del vivere civile e la netiquette, un uomo (ma si fa fatica a chiamarlo così) sulla quarantina del Torinese così si è rivolto a Valentina Bosello, lericina, delegata Cgil per la scuola e componente del coordinamento donne e vice-responsabile Amnesty della Liguria. Un profilo con tanto di nome e cognome, una fotografia insieme ad una bimba e soprattutto nessuna reticenza né vergogna ad auspicare l’orrore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Spero tanto che ti violentino”. Minacce choc a sindacalista Cgil, parte la denuncia: “Non resto zitta”

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