speriamo ritroviate la pace

Gli adolescenti di Kherson sono stati incontrati ieri da rappresentanti del Comune di Ancona, tra cui il sindaco, il presidente del consiglio comunale e un assessore. L'incontro si è svolto in un contesto di accoglienza, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle discussioni avvenute. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle motivazioni o alle future iniziative legate a questo incontro.

Gli adolescenti di Kherson ricevuti ieri dal sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, dal presidente del consiglio comunale, Simone Pizzi, e dall’assessore Manuela Caucci. Prima di cominciare una giornata all’insegna della spensieratezza, una ‘normale giornata estiva’ con una passeggiata fino al Passetto, la visita a Palazzo del Popolo. I 22 ragazzi ucraini tra i 12 e i 17 anni sono ad Ancona nell’ambito del progetto " È più bello insieme ", promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana e accolti dalla Caritas diocesana Ancona-Osimo che ha organizzato il loro soggiorno. "Per due settimane il nostro territorio – ha spiegato il direttore Simone... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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