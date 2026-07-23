Spal raduno per pochi

Da sport.quotidiano.net 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La squadra Spal ha tenuto un raduno segreto, senza una lista ufficiale dei convocati, per la prima volta nella sua storia. L’evento si è svolto con pochi giocatori presenti, ancora senza contratti depositati ufficialmente. I giocatori si sono allenati agli ordini di Carmine Parlato, senza che i nomi siano stati resi pubblici. La società non ha comunicato i dettagli sui nomi dei partecipanti o sulle firme dei contratti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel segreto più assoluto, senza lista convocati per la prima volta nella storia, ieri si è radunata la nuova Spal, per adesso ancora Ars et Labor. Evidentemente erano pochi i contratti depositati e il club non voleva rivelare i nomi dei giocatori che hanno iniziato a lavorare agli ordini di Carmine Parlato senza aver firmato. L’allenatore si è limitato quindi a salutare la stampa e a dire di non essere autorizzato a parlare. Per la "massima trasparenza" evocata nell’ultimo comunicato bisogna ancora attendere. Ma un raduno così di soppiatto non è cosa da Spal. Manca chi spieghi a Portelli cosa è, la Spal. In più, sempre senza ufficialità, sono ormai persi Senigagliesi e Iglio, notizia senz’altro peggiore rispetto al pur sconveniente clima di mistero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

spal raduno per pochi
© Sport.quotidiano.net - Spal, raduno per pochi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Panda a Pandino straccia il record mondiale: 1.219 iscritti

Video Panda a Pandino straccia il record mondiale: 1.219 iscritti

Notizie e thread social correlati

Spal riparte a fari spenti. Raduno a porte chiuse e senza fornire i convocatiLa stagione 2026-27 della Spal inizia oggi alle 10,30 con un raduno a porte chiuse al centro sportivo Fabbri.

Leggi anche: Spal venduta a Portelli

Temi più discussi: Spal, questa mattina il raduno tra nuovi arrivi e mancanze: ecco chi è sceso in campo; Spal, a volte ritornano; Visite mediche e primi passi. La Spal torna in campo oggi; Serie D - Fiorenzuola: ufficiali Cazzaniga, Formato e Del Forno. Zucchini va alla Spal.

spal raduno per pochiSpal, gathering for a select fewNel segreto più assoluto, senza lista convocati per la prima volta nella storia, ieri si è radunata la nuova Spal, per adesso ancora Ars et Labor. Evidentemente erano pochi i contratti depositati e il ... sport.quotidiano.net

spal raduno per pochiSpal, raduno per pochiNel segreto più assoluto, senza lista convocati per la prima volta nella storia, ieri si è radunata la nuova Spal, per adesso ancora Ars et Labor. Evidentemente erano pochi i contratti depositati e il ... sport.quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web