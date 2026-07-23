spal raduno per pochi

La squadra Spal ha tenuto un raduno segreto, senza una lista ufficiale dei convocati, per la prima volta nella sua storia. L’evento si è svolto con pochi giocatori presenti, ancora senza contratti depositati ufficialmente. I giocatori si sono allenati agli ordini di Carmine Parlato, senza che i nomi siano stati resi pubblici. La società non ha comunicato i dettagli sui nomi dei partecipanti o sulle firme dei contratti.

Nel segreto più assoluto, senza lista convocati per la prima volta nella storia, ieri si è radunata la nuova Spal, per adesso ancora Ars et Labor. Evidentemente erano pochi i contratti depositati e il club non voleva rivelare i nomi dei giocatori che hanno iniziato a lavorare agli ordini di Carmine Parlato senza aver firmato. L’allenatore si è limitato quindi a salutare la stampa e a dire di non essere autorizzato a parlare. Per la "massima trasparenza" evocata nell’ultimo comunicato bisogna ancora attendere. Ma un raduno così di soppiatto non è cosa da Spal. Manca chi spieghi a Portelli cosa è, la Spal. In più, sempre senza ufficialità, sono ormai persi Senigagliesi e Iglio, notizia senz’altro peggiore rispetto al pur sconveniente clima di mistero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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