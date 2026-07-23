sp35 bergamo nembro servono 80 milioni per raddoppiare la carreggiata

Notizia in breve

Sul tratto Sp35 tra Bergamo e Nembro si parla di un progetto per allargare la carreggiata. Secondo le prime stime di un ufficio comunale, servirebbero circa 80 milioni di euro per raddoppiare la strada. Un rappresentante locale ha annunciato che uno studio sarà presentato alla comunità. Intanto, è stato depositato un ordine del giorno in Regione per inserire l’intervento nei piani di finanziamento.