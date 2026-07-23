Sp35 Bergamo-Nembro servono 80 milioni per raddoppiare la carreggiata
Sul tratto Sp35 tra Bergamo e Nembro si parla di un progetto per allargare la carreggiata. Secondo le prime stime di un ufficio comunale, servirebbero circa 80 milioni di euro per raddoppiare la strada. Un rappresentante locale ha annunciato che uno studio sarà presentato alla comunità. Intanto, è stato depositato un ordine del giorno in Regione per inserire l’intervento nei piani di finanziamento.
IL PROGETTO. Prime stime di Via Tasso per l’allargamento. Gafforelli: «Studio che presenteremo al territorio». Un Odg in Regione per inserirla nei Piani. Una strada che soffre di «saturazione cronica». La Sp35, «Bergamo-Nembro», è tra le arterie certamente in sofferenza della nostra Provincia dal punto di vista del traffico. Proprio nelle scorse settimane il Settore Viabilità della Provincia ha varato un «documento di fattibilità delle alternative progettuali» (Docfap), prendendo in esame in particolare il tratto tra Torre Boldone, Gorle e il confine cittadino, per cominciare a mettere nero su bianco le opzioni e i possibili interventi. Nelle prossime settimane, spiega il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli, «le risultanze verranno presentate agli enti del territorio». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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