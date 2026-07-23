Sp35 Bergamo-Nembro servono 80 milioni per due corsie in più

Da ecodibergamo.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per l’ampliamento della strada tra Bergamo e Nembro sono previsti circa 80 milioni di euro, necessari per aggiungere due corsie. Le prime stime sono state fornite da un ufficio tecnico e saranno presentate alla comunità locale. Un ordine del giorno è stato depositato in Regione per includere il progetto nei piani di intervento.

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IL PROGETTO. Prime stime di Via Tasso per l’allargamento. Gafforelli: «Studio che presenteremo al territorio». Un Odg in Regione per inserirla nei Piani. Una strada che soffre di «saturazione cronica». La Sp35, «Bergamo-Nembro», è tra le arterie certamente in sofferenza della nostra Provincia dal punto di vista del traffico. Proprio nelle scorse settimane il Settore Viabilità della Provincia ha varato un «documento di fattibilità delle alternative progettuali» (Docfap), prendendo in esame in particolare il tratto tra Torre Boldone, Gorle e il confine cittadino, per cominciare a mettere nero su bianco le opzioni e i possibili interventi. Nelle prossime settimane, spiega il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli, «le risultanze verranno presentate agli enti del territorio». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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