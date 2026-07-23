Sp35 Bergamo-Nembro servono 80 milioni per due corsie in più

Notizia in breve

Per l’ampliamento della strada tra Bergamo e Nembro sono previsti circa 80 milioni di euro, necessari per aggiungere due corsie. Le prime stime sono state fornite da un ufficio tecnico e saranno presentate alla comunità locale. Un ordine del giorno è stato depositato in Regione per includere il progetto nei piani di intervento.