Sos trasporto sociale e sanitario | Il Comune aiuti il Terzo settore
Il trasporto sociale e sanitario per pazienti fragili verso ospedali provinciali ed extra-provinciali presenta criticità. Il Comune è stato sollecitato a intervenire, chiedendo un supporto al Terzo settore. La richiesta riguarda l’aumento delle risorse e il miglioramento delle modalità di assistenza, per garantire servizi più efficaci. La questione coinvolge operatori e utenti, con evidenti difficoltà nel garantire trasferimenti tempestivi e sicuri.
Il trasporto sociale e sanitario dei pazienti fragili verso i presidi ospedalieri provinciali ed extra-provinciali "presenta delle criticità". Cosa si sta facendo per "porre rimedio a questa problematica?" Questa è la domanda che si sono fatti gli esponenti della compagine di minoranza Sinistra per Sondrio, con in testa Alberto Maspero, e che è l’oggetto di una interrogazione con risposta orale che verrà presentata nel prossimo Consiglio comunale. "La rete sanitaria della provincia di Sondrio è storicamente e geograficamente articolata su più presidi ospedalieri. Per specifiche patologie, trattamenti complessi o interventi di alta specializzazione, i pazienti residenti nel nostro Comune sono costretti a recarsi con regolarità presso le strutture ospedaliere dell’area milanese, affrontando viaggi lunghi, logoranti e costosi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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