È stato attivato il sorpassometro, un dispositivo elettronico installato sulle strade che rileva i sorpassi vietati. Quando viene rilevato un sorpasso irregolare, il sistema può generare automaticamente una multa e, in alcuni casi, portare alla decurtazione dei punti sulla patente. Lo strumento si accende durante i controlli e si basa su telecamere e sensori per monitorare le manovre degli automobilisti. La segnalazione di infrazioni può comportare conseguenze immediate e automatiche.

Tra partenze estive, strade trafficate e lunghi viaggi in automobile, torna sotto i riflettori uno strumento ancora poco conosciuto dagli automobilisti: il sorpassometro. Il nome ricorda quello dell’autovelox, ma il suo compito è differente. Non nasce per calcolare la velocità di un veicolo, bensì per documentare manovre di sorpasso effettuate nei tratti in cui sono vietate o particolarmente pericolose. Telecamere e sistemi di rilevazione consentono di ricostruire quanto accaduto sulla carreggiata, identificare il veicolo attraverso la targa e permettere agli organi di polizia stradale di accertare l’infrazione anche in un momento successivo. Il conducente, quindi, non deve necessariamente essere fermato subito: il Codice della Strada esclude espressamente l’obbligo della contestazione immediata in caso di sorpasso vietato. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sorpassometro, l’occhio elettronico che può costare la patente: come funziona e quando scatta la multa

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Arriva il sorpassometro il nuovo occhio elettronico contro i sorpassi vietati!

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