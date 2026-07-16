La sospensione breve della patente è una sanzione prevista dal nuovo Codice della Strada, spesso poco conosciuta. Esistono due tipi: quella ordinaria e quella breve, e questa distinzione può creare confusione. La sospensione breve viene applicata in specifici casi previsti dalla legge, ma i dettagli su durata e condizioni non sono sempre chiari ai guidatori. La normativa specifica quando e come scatta, anche se le modalità precise possono variare a seconda delle infrazioni.

La sospensione breve della patente è una sanzione prevista dal nuovo Codice della Strada che in ben pochi conoscono. Il fatto che esista sia quella ordinaria che quella breve può generare confusione, ma nel concreto le cose sono abbastanza semplici. La prima esiste da decenni, la seconda è stata introdotta nel dicembre 2024, e può essere applicata nei confronti di chi commette una delle violazioni previste dall’articolo 218 ter del Codice della Strada. La sospensione breve della patente può andare da sette a trenta giorni ed è aggiuntiva rispetto alla sospensione ordinaria. Ciò vuol dire che, in realtà, la sospensione breve allunga la sospensione ordinaria per una specifica durata di tempo, in specifiche condizioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sospensione breve patente: come funziona e quando scatta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NON FATELO: SOSPENSIONE IMMEDIATA DELLA PATENTE!! IL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Notizie e thread social correlati

Patente, sospensione breve: per quali infrazioni scatta e come funziona la nuova sanzione accessoriaLa patente può essere sospesa brevemente come sanzione accessoria in caso di infrazioni specifiche.

Tir a zig-zag sulla Telesina: camionista beccato al cellulare mentre guida, scatta la sospensione della patenteDurante un normale controllo sulla strada statale, gli agenti hanno fermato un camion che si muoveva in modo irregolare, con un percorso a zig-zag.

Temi più discussi: Nuovo Codice della Strada, ora ti possono ritirare la patente anche per pochi giorni e quasi nessuno lo sa: ecco quando; Sospensione immediata della patente: requisiti, violazioni e durata secondo la nuova normativa; Sospensione immediata della patente: requisiti, violazioni e durata secondo la nuova normativa; Controlli della Polizia Locale Ucman su monopattini ed e-bike: rilevate 22 infrazioni.

Codice della Strada, parte la sospensione breve della patenteLa sospensione breve della patente è una delle novità più significative introdotte con le recenti modifiche al Codice della strada. Si tratta di una misura pensata per colpire in modo più rapido i con ... ilfattovesuviano.it

Sospensione immediata della patente: requisiti, violazioni e durata secondo la nuova normativaLa sospensione breve della patente rappresenta una delle più recenti e incisive innovazioni introdotte nel sistema sanzionatorio del Codice ... msn.com