Sondaggio ‘AfD in testa a Berlino a due mesi dal voto’

A due mesi dalle elezioni regionali a Berlino, un sondaggio mostra il partito di estrema destra in testa con il 19%. Se si votasse domenica prossima, l’AfD avrebbe il sostegno più alto tra gli intervistati, secondo l’istituto di ricerca Insa per Nius. Il dato rappresenta una novità, poiché in precedenza il partito non aveva mai raggiunto questa posizione nei sondaggi a Berlino.

A poco meno di due mesi dalle elezioni del Parlamento regionale di Berlino, l’AfD si trova per la prima volta in testa in un sondaggio rappresentativo Se le elezioni si tenessero domenica prossima, secondo il sondaggio condotto dall’istituto di ricerca Insa per conto del portale di notizie Nius, il partito otterrebbe il 19%. La Cdu e Die Linke (La Sinistra) seguono a ruota con il 18% ciascuna, come riporta Nius. Secondo il sondaggio, i Verdi raggiungono il 16%, mentre l’Spd si attesta al 13%. L’Fdp e il Bsw, con il 4% ciascuno, non sarebbero rappresentati nel parlamento regionale. La Cdu, i Verdi e l’Spd hanno già dichiarato di non voler formare una coalizione con l’AfD. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Laut einer Umfrage gewinnt die AfD aktuell stark an Zustimmung und kommt auf 29%was sie an

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