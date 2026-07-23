È stata firmata una convenzione per valorizzare il sito archeologico di circa 10.000 anni fa, situato vicino al lago di Ridracoli. Il sito, noto come ‘Comignolo’, si estende lungo l’invaso. Le autorità intendono sviluppare interventi di tutela e promozione dell’area. La firma ufficiale segna l’avvio di progetti per migliorare l’accessibilità e la fruibilità del luogo.

È stata firmata la convenzione per la valorizzazione del sito preistorico della zona del cosiddetto ‘Comignolo’ nei pressi del lago di Ridracoli. Nel 2020 era stata rinvenuta infatti su una sponda un’ industria litica preistorica e, a seguito di una segnalazione del comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Pratovecchio e del gruppo archeologico casentinese di Bibbiena, la Soprintendenza aveva accertato la rilevanza archeologica. Il sito preistorico si trova dove è posizionato l’attracco del battello elettrico di Romagna Acque. Si è trattato di una scoperta di importante rilievo scientifico: centinaia di elementi in pietra, strumenti e schegge di lavorazione di diverse forme, dimensioni e colori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sito archeologico di 10.000 anni fa: "È lungo l’invaso, lo valorizzeremo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

2023 Sicilia: Segesta, Erice, Parco Archeologico Selinunte, Mozia, San Vito Lo Capo, Capo d'Orlando

Notizie e thread social correlati

Libano, il sito archeologico di Tiro danneggiato dagli attacchi israelianiDurante il conflitto tra Israele e Hezbollah, i siti archeologici di Tiro, città costiera nel sud del Libano, sono stati colpiti da bombardamenti...

Termovalorizzatore di Roma, i comitati contrari: «Scoperto un sito archeologico importante, si abbandoni l'intervento»I comitati contrari al termovalorizzatore di Santa Palomba segnalano la scoperta di un sito archeologico di rilievo nel cantiere.

Argomenti più discussi: Ritrovamento Vittoria Alata; Festival Teatro Archeologico; Ercolano. L’arte di vivere - Mostra - Roma - Castel Sant’Angelo; Lecco e il suo territorio riscoprono il proprio tesoro di archeologia.

Sito archeologico di 10.000 anni fa: È lungo l’invaso, lo valorizzeremoVicino all’attracco del battello, in località Comignolo, ci sono pietre e strumenti risalenti al Mesolitico. Romagna Acqua e dei partner: Scoperta importante. Allestimento sul posto e dentro al museo ... ilrestodelcarlino.it

Dal 10 al 12 luglio CoopCulture propone visite guidate e attività didattiche dedicate a Santa Rosalia tra Palazzo Chiaromonte-Steri, Orto Botanico e Museo Archeologico Salinas, in vista del 402° Festino di Santa Rosalia. x.com

Reperti romani nel Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, Sardegna, Italia [OC] reddit