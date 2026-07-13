Termovalorizzatore di Roma i comitati contrari | Scoperto un sito archeologico importante si abbandoni l' intervento
I comitati contrari al termovalorizzatore di Santa Palomba segnalano la scoperta di un sito archeologico di rilievo nel cantiere. L’Unione dei comitati chiede di sospendere l’intervento e di valutare le implicazioni sul patrimonio culturale. La costruzione del termovalorizzatore ha suscitato preoccupazioni riguardo all’impatto ambientale e alla tutela dei beni archeologici. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura del sito o sulle misure adottate finora.
Allarme dei comitati contrari alla realizzazione del termovalorizzatore di Santa Palomba: «Nel cantiere - dichiara in una nota l’Unione dei Comitati contro l’inceneritore - sta venendo alla luce un autentico giacimento archeologico che impone l’abbandono dell’intervento come previsto dallo stesso Provvedimento autorizzatorio unico regionale». I lavori nel cantiere sull'Ardeatina sono partiti venerdì 15 maggio, l'obiettivo è rendere l'impianto pienamente operativo a settembre 2029, per il trattamento di 600mila tonnellate di rifiuti l’anno. Un intervento che, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, punta a rendere la città autosufficiente in termini di gestione dei rifiuti garantendo anche - ha sempre voluto assicurare il sindaco Gualtieri - la massima performance ambientale. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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