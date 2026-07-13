Termovalorizzatore di Roma i comitati contrari | Scoperto un sito archeologico importante si abbandoni l' intervento

Notizia in breve

I comitati contrari al termovalorizzatore di Santa Palomba segnalano la scoperta di un sito archeologico di rilievo nel cantiere. L’Unione dei comitati chiede di sospendere l’intervento e di valutare le implicazioni sul patrimonio culturale. La costruzione del termovalorizzatore ha suscitato preoccupazioni riguardo all’impatto ambientale e alla tutela dei beni archeologici. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura del sito o sulle misure adottate finora.