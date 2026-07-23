Siparietto Djokovic | una coppia gli chiede di svelare il sesso del loro primo figlio e lui

Durante un evento a Wimbledon 2026, una coppia ha chiesto a Djokovic di svelare il sesso del loro primo figlio. Il tennista ha risposto con un sorriso, senza confermare né negare. Il momento è stato filmato e sta circolando sui social network. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata da Djokovic o dai rappresentanti. La richiesta ha attirato l’attenzione tra i fan, che hanno commentato il gesto sui social.

A Wimbledon 2026 non ci sono stati solo match memorabili, ma anche momenti extra campo a dir poco “particolari”. Sta facendo il giro del web, infatti, un video con protagonista Novak Djokovic che, fermato da una coppia di tifosi durante un allenamento all'All England Club, ha accettato di prendere parte a un momento importante della loro vita: svelare il sesso del loro primo figlio. Il video, condiviso su Instagram soltanto diversi giorni dopo, è rapidamente diventato virale, mostrando il lato più spontaneo e umano del tennista. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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Djokovic and Sabalenka are so funny

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