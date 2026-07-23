Danilo Pizzorno, video analista noto nel circuito, ha commentato l’evoluzione del servizio di Jannik Sinner, definendolo ora “letale”. Pizzorno, che ha seguito da vicino la crescita tecnica del tennista fin dai suoi 13-14 anni, ha analizzato i miglioramenti nel colpo, senza fornire dettagli specifici sui cambiamenti. La sua valutazione si basa su un confronto tra le prime fasi e l’attuale livello di Sinner, evidenziando un incremento nella potenza e precisione del servizio.

Danilo Pizzorno è stato uno dei primi a studiare Jannik Sinner da vicino. Video analista tra i più apprezzati del circuito, ha lavorato con il numero uno del mondo quando aveva appena 13-14 anni, osservandone da vicino la crescita tecnica. Oggi individua nel servizio la trasformazione più evidente del campione azzurro e ci spiega il grande lavoro fatto dai suoi allenatori. Tutti parlano del servizio di Sinner, ormai diventato uno dei migliori del circuito. Lei lo conosce fin dagli inizi: qual è stata la svolta? "L'ultima evoluzione è arrivata da Parigi in poi. Hanno modificato il lancio di palla: oggi Jannik la lancia più in alto e questo gli concede più tempo per salire con il corpo e colpire nel punto ideale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sinner, parla il video analista Pizzorno: "Così il servizio di Jannik è diventato letale"

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