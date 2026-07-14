Rivoluzione Sinner | così il suo servizio è diventato letale

Il servizio di Jannik Sinner, precedentemente considerato un punto debole, si è trasformato in un'arma efficace. I numeri mostrano un miglioramento significativo, con percentuali di ace e punti diretti in aumento rispetto al passato. Questa evoluzione ha contribuito a rafforzare le sue prestazioni in campo, rendendo il suo servizio più incisivo durante le partite. Il cambiamento è stato evidenziato in diverse competizioni recenti, confermando l'importanza di questa fase nel suo gioco.

Una sentenza. Il servizio di Jannik Sinner, un tempo punto debole e grattacapo del campione in costruzione, è diventata ora l’arma letale. I numeri di Wimbledon parlano chiaro: il numero 1 al mondo ha chiuso lo Slam in testa alla classifica degli ace a quota 128, più del doppio di quelli che aveva accumulato un anno fa quando si era fermato a “soli” 62. E se non bastano i numeri a dare l’idea di quanto la battuta dell’altoatesino possa fare male, ci pensa Novak Djokovic a spiegarlo. Il campione di 24 Slam e soprattutto forse il più grande ribattitore del tennis, si è trovato disarmato di fronte ai meteoriti del numero 1 al mondo: "Non si può attaccare la sua prima - ha spiegato dopo la sconfitta -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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