Simone Bertelli, atleta italiano specializzato nel salto con l’asta, ha vinto il titolo di campione europeo Under 23. In precedenza aveva ottenuto una medaglia d’oro agli Europei di categoria. È riconosciuto come uno dei talenti più promettenti dell’atletica italiana e ha già mostrato di poter competere a livello internazionale.

Da promessa dell’atletica italiana a campione europeo Under 23. Simone Bertelli è uno dei talenti più luminosi del salto con l’asta azzurro e ha già dimostrato di poter competere ai massimi livelli internazionali. In questa intervista di FOCUS racconta il suo percorso dagli inizi a Torino fino ai record italiani, l’emozione di gareggiare ai Mondiali assoluti davanti a 60.000 spettatori, le difficoltà legate agli infortuni e il sogno di arrivare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Scopriremo quanto conta la velocità nel salto con l’asta, come si costruisce un atleta capace di volare oltre i 5,70 metri e cosa significa crescere nella disciplina tecnicamente più spettacolare e competitiva dell’atletica mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Simone Bertelli: dall’oro europeo ai sogni olimpici, il futuro dell’atletica italiana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Simone Bertelli: dall'oro europeo ai sogni olimpici, il futuro dell'atletica italiana

Notizie e thread social correlati

ATLETICA | Giuseppe Disabato: il futuro della marcia italiana tra record, sacrifici e sogni olimpiciGiuseppe Disabato, atleta italiano specializzato nella marcia, ha stabilito un nuovo record personale durante un’ultima competizione.

Simone Mencarelli: dall’oro europeo al rapporto con suo padre, il viaggio di un giovane campioneSimone Mencarelli, 23 anni, ha vinto il suo primo titolo europeo di spada nella categoria senior.