Simone Bertelli | dall’oro europeo ai sogni olimpici il futuro dell’atletica italiana
Simone Bertelli, atleta italiano specializzato nel salto con l’asta, ha vinto il titolo di campione europeo Under 23. In precedenza aveva ottenuto una medaglia d’oro agli Europei di categoria. È riconosciuto come uno dei talenti più promettenti dell’atletica italiana e ha già mostrato di poter competere a livello internazionale.
Da promessa dell’atletica italiana a campione europeo Under 23. Simone Bertelli è uno dei talenti più luminosi del salto con l’asta azzurro e ha già dimostrato di poter competere ai massimi livelli internazionali. In questa intervista di FOCUS racconta il suo percorso dagli inizi a Torino fino ai record italiani, l’emozione di gareggiare ai Mondiali assoluti davanti a 60.000 spettatori, le difficoltà legate agli infortuni e il sogno di arrivare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Scopriremo quanto conta la velocità nel salto con l’asta, come si costruisce un atleta capace di volare oltre i 5,70 metri e cosa significa crescere nella disciplina tecnicamente più spettacolare e competitiva dell’atletica mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Simone Bertelli: dall'oro europeo ai sogni olimpici, il futuro dell'atletica italiana
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