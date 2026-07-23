Simone Bertelli | dall’oro europeo ai sogni olimpici il futuro dell’atletica italiana

Da oasport.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Simone Bertelli, atleta italiano specializzato nel salto con l’asta, ha vinto il titolo di campione europeo Under 23. In precedenza aveva ottenuto una medaglia d’oro agli Europei di categoria. È riconosciuto come uno dei talenti più promettenti dell’atletica italiana e ha già mostrato di poter competere a livello internazionale.

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Da promessa dell’atletica italiana a campione europeo Under 23. Simone Bertelli è uno dei talenti più luminosi del salto con l’asta azzurro e ha già dimostrato di poter competere ai massimi livelli internazionali. In questa intervista di FOCUS racconta il suo percorso dagli inizi a Torino fino ai record italiani, l’emozione di gareggiare ai Mondiali assoluti davanti a 60.000 spettatori, le difficoltà legate agli infortuni e il sogno di arrivare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Scopriremo quanto conta la velocità nel salto con l’asta, come si costruisce un atleta capace di volare oltre i 5,70 metri e cosa significa crescere nella disciplina tecnicamente più spettacolare e competitiva dell’atletica mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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