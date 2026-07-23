Simbolotto estrazione di oggi 23 luglio 2026 | Lotto

Questa sera alle 20 si svolge l’estrazione del Simbolotto, il gioco collegato alle estrazioni del Lotto. L’estrazione avviene quattro volte a settimana, martedì, giovedì, venerdì e sabato. La schedina viene aggiornata con i simboli estratti, che sono associati ai numeri del Lotto. Nessuna comunicazione ufficiale anticipa eventuali variazioni o modifiche al calendario delle estrazioni. La prossima estrazione è prevista per questa sera, alle ore 20.

Estrazione Simbolotto di oggi, 23 luglio 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 23 luglio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di luglio la ruota associata al gioco è quella Nazionale. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 23 luglio 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

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ESTRAZIONE del lotto di giovedì 2 Luglio 2026

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