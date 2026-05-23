Simbolotto estrazione di oggi 23 maggio 2026 | Lotto

L’estrazione del Simbolotto si svolge questa sera alle ore 20, collegata alle estrazioni del Lotto. Il gioco si tiene quattro volte alla settimana, con appuntamenti programmati il martedì, giovedì, venerdì e sabato. La verifica dei risultati avviene subito dopo l’estrazione, che si svolge regolarmente secondo il calendario stabilito. La sessione di oggi coinvolge i numeri e i simboli associati, senza ulteriori dettagli sui numeri estratti.

Estrazione Simbolotto di oggi, 23 maggio 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 23 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di maggio la ruota associata al gioco è quella di Milano. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 23 maggio 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

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del lotto di giovedì 14 maggio 2026

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