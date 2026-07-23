siena baseball monteriggioni luciani e morandi ai saluti dopo tante emozioni

Il campionato di Serie C di baseball si è concluso lo scorso fine settimana. Le squadre toscane, esclusa quella che il 30 agosto inizierà i play-off promozione in serie B, hanno terminato le partite di stagione regolare. La squadra di Grosseto affronterà in gara 1 allo Jannella il Cibe Riccioni Bandits. La stagione si è chiusa per alcuni giocatori, tra cui Luciani e Morandi, con i saluti ufficiali.

Si è concluso, lo scorso fine settimana, il campionato di Serie C di baseball. Per tutte le squadre toscane a eccezione dei Phoenix Grosseto, che il 30 agosto inizieranno i play off promozione in serie B affrontando in gara 1 allo Jannella il Cibe Riccioni Bandits. La classifica definitiva del girone H vede i maremmani, appunto, dominare il campionato con un impeccabile record di 14 vittorie e nessuna sconfitta; sul secondo gradino del podio le Nuove Pantere Lucca (12-2), sul terzo il Padule Sestese (9-5). L’Estra Siena ha chiuso la stagione al quarto posto (7-7), seguita da Siena Baseball Monteriggioni (6-7), Cosmos (5-9), Drk Livorno (2-12) e Fiorentina che ha partecipato, ma fuori classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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