Il dibattito sull’invaso sul fiume Merse continua, con il Partito Democratico che chiede di riaprire il progetto della diga di Pian di Feccia, ritenendola essenziale contro la siccità. Fratelli d’Italia risponde criticando i Democratici, chiedendo perché il piano sia stato bloccato per anni. La discussione riguarda la ripresa dei lavori e le responsabilità politiche legate alla sospensione dell’opera.

Non si placa il dibattito sulla realizzazione dell’invaso sul fiume Merse. Dopo la presa di posizione del Partito Democratico, che ha chiesto di riaprire il dossier sulla diga di Pian di Feccia considerandola un’opera strategica per affrontare la siccità, arriva la replica di Fratelli d’Italia. A intervenire è Luca Minucci, che accusa il Pd di essersi accorto soltanto adesso dell’importanza di un progetto fermo da decenni. "Ci voleva l’intervento della senatrice Simona Petrucci – afferma Minucci – perché anche il Partito Democratico tornasse a parlare della diga sul Merse. Se quell’opera fosse stata realizzata quando il Consiglio regionale ne aveva approvato il progetto, oggi la Maremma avrebbe uno strumento in più per garantire acqua a famiglie, imprese e agricoltura". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Siamo d’accordo. Ma perchè i dem hanno bloccato il piano per anni?"

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