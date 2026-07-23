Si sta allenando bene Sarà protagonista

Rao si sta allenando con intensità e sembra pronto a essere protagonista. Durante un ritiro di alto livello, si nota la sua mentalità e l’impegno, sia per le prestazioni attuali che per il futuro. Carlo Alvino, noto giornalista sportivo, ha commentato la preparazione dell’atleta, evidenziando il suo stato di forma e la determinazione mostrata durante gli allenamenti.

"Rao sta facendo un ritiro di altissimo livello, si vede che è mentalizzato e carico, sia per il suo presente che per il suo futuro". Carlo Alvino è una delle voci più rappresentative del Napoli calcio da tantissimi anni, sempre pronto a raccontare le gesta degli azzurri. E in questo momento, con la squadra di Allegri in ritiro, è in prima linea a seguire le sessioni di allenamento dei partenopei. Tra le fila di questi c’è anche Emanuele Rao, in attesa di formalizzare la sua prossima destinazione, che sembra essere semprè più Pisa. Il giocatore, di proprietà del club di De Laurentiis si trova a Dimaro, al fianco di grandi campioni. "Per me non stiamo parlando di un ragazzo normale, Rao è un predestinato - dice Alvino da Dimaro -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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