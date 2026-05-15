Romelu Lukaku ha superato le fasi di recupero e si sta già allenando, annunciato dal tecnico della nazionale. Dopo un periodo di riabilitazione, il giocatore è considerato guarito, anche se in ritardo rispetto alla condizione ottimale. Le sue attività di allenamento sono state avviate in vista della partecipazione ai prossimi Mondiali. La decisione di includerlo nella rosa definitiva è stata comunicata ufficialmente, confermando il suo ritorno in squadra per le competizioni internazionali.

Alla fine gli sforzi per rientrare in condizione hanno dato i loro frutti e Romelu Lukaku farà parte della squadra che andrà ai Mondiali con il Belgio. Ricordiamo che nei giorni scorsi, di comune accordo, il gigante belga è tornato in Belgio per continuare il percorso riabilitativo. Ovviamente, tra i convocati non poteva mancare De Bruyne. Belgio, Lukaku tra i convocati. Circa 20 minuti fa i Red Devils hanno pubblicato su Instagram l’elenco ufficiale dei convocati, in cui figurano appunto Lukaku e De Bruyne. Poi, in conferenza stampa, Rudi Garcia ha fatto il punto su Lukaku e sull’assenza di Openda. Le parole di Garcia. “È guarito, ma ha un ritardo di condizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku ce la fa per i Mondiali, Garcia: “È guarito, ma in ritardo di condizione. Si sta già allenando”

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