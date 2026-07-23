Si rompe l’aorta alla 22a settimana di gravidanza | operazione delicatissima al Niguarda
Una donna in gravidanza alla 22ª settimana ha subito una dissecazione acuta dell’aorta, una lacerazione della principale arteria. L’evento ha richiesto un intervento chirurgico complesso presso l’ospedale Niguarda. La paziente è stata sottoposta a un’operazione delicata per riparare la rottura. L’intervento si è svolto in un contesto di emergenza, senza ulteriori dettagli sulla prognosi.
Una giovane donna ha rischiato la vita quando, alla 22esima settimana di gravidanza, si è verificata una dissecazione acuta dell’aorta, una grave lacerazione della principale arteria del corpo. Grazie a un intervento chirurgico d’urgenza eseguito all’ospedale Niguarda di Milano, però, la donna è riuscita a salvarsi e a portare avanti la gravidanza, con il feto rimasto nell’utero durante l’operazione. Il delicato intervento ha richiesto il lavoro di un’équipe multidisciplinare composta da ginecologi, cardiochirurghi e neonatologi, che ha dovuto affrontare una situazione estremamente complessa: salvare la vita della madre senza interrompere la gravidanza, permettendo al bambino di continuare il più possibile lo sviluppo. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
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