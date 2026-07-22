Una donna in gravidanza alla 22ª settimana ha subito un intervento chirurgico al Niguarda di Milano dopo che la sua aorta si è rotta. L’intervento, molto raro, è stato eseguito con il bambino ancora in utero. La paziente è stata sottoposta a un’operazione complessa, definita come uno degli interventi più difficili eseguiti in questa condizione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali complicazioni o sul decorso post-operatorio.

Milano, 22 luglio 2026 – Intervento chirurgico rarissimo (e a lieto fine) al Niguarda di Milano: una donna in gravidanza è stata operata con il bimbo ancora in utero, dopo che l’aorta si è “rotta” e lei era solo alla 22esima settimana di gestazione. Un periodo troppo breve per far nascere il piccolo. Oggi, mamma e figlio stanno bene, grazie al gioco di squadra tra ginecologi, cardiochirurghi e neonatologi. Il malessere e il Pronto Soccorso. Tutto inizia alcuni mesi fa, quando Matilde arriva al Pronto Soccorso di Niguarda per un malessere diffuso. Qui gli specialisti dell'Ostetricia e Ginecologia, guidati da Federico Spelzini, si accorgono subito che qualcosa non va come dovrebbe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Si “rompe” l'aorta, donna in gravidanza operata con il bimbo ancora in utero: intervento record al Niguarda di Milano

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