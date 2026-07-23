Si rompe l’aorta alla 22a settimana di gravidanza | operazione delicatissima al Niguarda

Da gravidanzaonline.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna alla 22ª settimana di gravidanza ha subito una dissecazione acuta dell’aorta, con grave lacerazione della principale arteria. È stata sottoposta a un’operazione chirurgica molto complessa presso un ospedale di Milano. La procedura è stata necessaria per salvare la vita della paziente e del feto. La donna ha affrontato un rischio elevato di complicazioni e di perdita sia della gravidanza che della vita.

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Una giovane donna ha rischiato la vita quando, alla 22esima settimana di gravidanza, si è verificata una dissecazione acuta dell’aorta, una grave lacerazione della principale arteria del corpo. Grazie a un intervento chirurgico d’urgenza eseguito all’ospedale Niguarda di Milano, però, la donna è riuscita a salvarsi e a portare avanti la gravidanza, con il feto rimasto nell’utero durante l’operazione. Il delicato intervento ha richiesto il lavoro di un’équipe multidisciplinare composta da ginecologi, cardiochirurghi e neonatologi, che ha dovuto affrontare una situazione estremamente complessa: salvare la vita della madre senza interrompere la gravidanza, permettendo al bambino di continuare il più possibile lo sviluppo. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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