Si è dimesso! Terremoto nella politica italiana | accuse gravissime

Il sindaco di Castel Volturno si è dimesso dopo che la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha richiesto la sua custodia cautelare in carcere. L’indagine riguarda presunti casi di corruzione. Le dimissioni sono arrivate in seguito alla richiesta di misure restrittive nei suoi confronti. La vicenda coinvolge direttamente l’attuale amministratore comunale, che non ha ancora commentato pubblicamente.

Scossone politico a Castel Volturno, in provincia di Caserta, dove il sindaco Pasquale Marrandino ha rassegnato le dimissioni dopo che la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere nell’ambito di un’inchiesta per corruzione. Con lui hanno lasciato l’incarico anche i consiglieri comunali di maggioranza, determinando la fine anticipata dell’amministrazione di centrodestra insediatasi nel giugno 2024. Il 30 luglio l’ex primo cittadino comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari per l’interrogatorio preventivo, al termine del quale sarà valutata la richiesta di arresto avanzata dalla Procura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Terremoto nel governo, Meloni chiede dimissioni alla Santanchè

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