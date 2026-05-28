Una procura di Milano sta indagando su una deputata coinvolta in un'inchiesta che riguarda un presunto sistema illecito di sponsorizzazioni e produzioni giornalistiche trasmesse su canali nazionali. Le accuse sono state rese note nelle ultime ore e coinvolgono anche il settore radiotelevisivo e politico. L'indagine si concentra su possibili irregolarità nelle attività di sponsorizzazione e produzione, ma al momento non sono stati forniti dettagli sui soggetti coinvolti o sulle accuse specifiche.

Un’inchiesta della Procura di Milano, emersa nelle ultime ore, investe il mondo della politica e quello radiotelevisivo: al centro degli accertamenti ci sarebbe un presunto sistema illecito legato a sponsorizzazioni e produzioni giornalistiche su canali nazionali. Le verifiche riguardano flussi di denaro che, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbero stati giustificati attraverso documentazione fiscale ritenuta non veritiera. La Guardia di Finanza ha avviato perquisizioni mirate per ricostruire i rapporti economici tra enti e società di produzione e chiarire la destinazione dei fondi degli sponsor. I dettagli dell’inchiesta di Milano: iscritta nel registro degli indagati Michela Vittoria Brambilla. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Indagata”. Terremoto nella politica italiana, la deputata finisce nel caos: accuse gravi

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