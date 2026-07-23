shopping serale a castelnuovo

Domani, venerdì 24 luglio, apertura serale dei negozi a Castelnuovo con un evento del tutto nuovo: lo " Sbaracco - Affari in piazza ". Infatti l’associazione Compriamo a Castelnuovo, organizzatrice della serata, ha promosso la pratica sempre più diffusa del riuso e del collezionismo, invitando i cittadini a mettersi in gioco e sono già oltre trenta le adesioni. A partire dalle ore 21, lungo via Vittorio Emanuele, sarà possibile passeggiare e curiosare tra i banchi allestiti dai privati, nel pieno rispetto delle normative regionali del settore, in cerca di oggetti da collezione, abbigliamento, libri e utensili a cui dare una seconda vita. Allo stesso tempo, l’associazione ha coinvolto anche i commercianti del centro storico, che parteciperanno allo "sbaracco" esponendo la merce delle proprie attività con offerte promozionali imperdibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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