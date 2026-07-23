Un sistema di cavi sottomarini lungo 7.000 chilometri collega direttamente il Portogallo agli Stati Uniti. L’infrastruttura, chiamata Nuvem, è stata presentata presso l’Oceanário di Lisbona da Google e una società di telecomunicazioni. I cavi attraversano le Bermuda e le Azzorre, creando un collegamento diretto tra Europa e America attraverso l’oceano.

Google e la società di telecomunicazioni MEO hanno presentato congiuntamente all’Oceanário di Lisbona il sistema Nuvem. Parliamo di un’imponente infrastruttura di cavi sottomarini in grado di collegare direttamente il Portogallo agli Stati Uniti, passando attraverso le Bermuda e le Azzorre. Il progetto, che andrà a coprire circa 7.000 chilometri, potrebbe iniziare a vedere la luce già il prossimo anno. Con questa operazioni il colosso tech si pone un obiettivo ben preciso: potenziare il traffico dei dati tra le due sponde dell’Atlantico. La decisione pare essere necessaria per sostenere la crescente domanda di servizi digitali e infrastrutture cloud. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Settemila chilometri sotto l’oceano: così Google unisce Europa e USA con il sistema Nuvem

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