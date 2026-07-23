senza sicurezza e salari equi nessun futuro per i giovani

La Lombardia, considerata un centro economico importante, mostra segnali di criticità sociale. Nonostante i dati positivi, molte persone affrontano problemi legati alla mancanza di sicurezza e salari adeguati. La regione presenta una divisione tra aree di sviluppo e zone in difficoltà, con una parte della popolazione che rischia di rimanere esclusa dal progresso economico. La questione dei diritti e delle condizioni di lavoro rimane centrale nel dibattito pubblico.

La Lombardia viene spesso celebrata come la locomotiva d’Italia e uno dei motori d’Europa, ma dietro i numeri straordinari si nasconde un’emergenza sociale drammatica, una Regione che va a due velocità che rischia di lasciare indietro molte persone. Senza dimenticare le “voglie” per l’ autonomia differenziata che rischia di trasformarsi in un fattore di ulteriore frammentazione per il Paese". Un messaggio lanciato dal segretario generale della Uil Lombardia, Antonio Albrizio. Se parliamo di sicurezza sul lavoro, il tema è rilevante? "Purtroppo si, la Uil ha lanciato da tempo la campagna Zero morti sul lavoro con l’obiettivo di modificare l’approccio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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