Nessun lavoro vale una vita Lo sfogo della sorella della tabaccaia uccisa | Senza sicurezza non c' è dignità

A pochi giorni dalla Festa del Lavoro, una sorella di una donna uccisa durante un turno di lavoro ha espresso il suo sfogo, sottolineando come senza adeguate misure di sicurezza non possa esserci vera dignità nel lavoro. La tragedia ha riacceso il dibattito sulla tutela dei lavoratori e sulla necessità di garantire ambienti di lavoro sicuri, in un momento in cui si cercano ancora risposte chiare sulle responsabilità.

Sono trascorsi alcuni giorni dal 1° Maggio, dalla ‘Festa del Lavoro’ e quindi dei lavoratori. Mentre la quotidianità prende il sopravvento, a margine di una giornata che dovrebbe celebrare macrotemi quali diritti, lavoro e dignità c'è chi si interroga sul valore (sociale, morale ed etico) del.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Tabaccaia uccisa, disordini e intemperanze in aula: parti civili allontanate e legale della difesa 'scortato'Disordini e intemperanza in aula per il penultimo atto - ovvero l’arringa difensiva dell’avvocato Benedetto Maria Scippa, per l’imputato 45enne... “Violenza e bullismo”: lo sfogo social della sorella di Lucia Ilardo scuote il realityNelle ultime ore il clima attorno al Grande Fratello Vip si è improvvisamente acceso. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Primo Maggio, Rosa Marasco ricorda la sorella Franca: Nessun lavoro vale una vita; Ho perso una gamba, ma non la dignità: la mia battaglia; I Comuni col salario minimo fanno rete: No al lavoro povero con i soldi pubblici; Il salario giusto arriva una volta l'anno, poi si dimentica. ROSA - FRANCA Primo Maggio, Rosa Marasco ricorda la sorella Franca: Nessun lavoro vale una vitaNessun lavoro vale una vita, è il messaggio che emerge con forza dal ricordo di Franca. Una frase che diventa appello alle istituzioni, alle imprese, alla società intera: la sicurezza non può essere ... statoquotidiano.it Sindacati in piazza: Lavoro dignitoso. Meloni: Risorse solo a chi rispetta i lavoratoriL'applauso della folla e l'urlo Non si muore per il lavoro hanno accompagnato, all'evento del 1 Maggio a Taranto, la testimonianza di Maria Teresa D'Aprile, vedova dell'operaio di Acciaierie d'Itali ... lastampa.it Nessun lavoratore dovrebbe essere invisibile, nessuno dovrebbe pensare di avere un lavoro “di serie B”. Lo sapevano già allora le “ovaliste”, che altro non erano che lavoratrici della seta come i colleghi uomini e invece si trovavano affibbiato questo nome de - facebook.com facebook Nessun lavoro deve valere una vita. #PrimoMaggio #1Maggio #1M2026 x.com