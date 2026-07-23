Se non ottengo la continuità sul sostegno subisco penalizzazioni?

Notizia in breve

Durante un question time trasmesso online il 22 luglio 2026, è stato discusso il processo di assegnazione delle supplenze per l'anno scolastico 20262027. Tra i temi trattati, è stato chiesto se la mancanza di continuità nel sostegno comporti penalizzazioni. Un esperto di normativa scolastica ha partecipato alla discussione, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle conseguenze in caso di interruzione della continuità.