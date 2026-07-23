Se non ottengo la continuità sul sostegno subisco penalizzazioni?
Durante un question time trasmesso online il 22 luglio 2026, è stato discusso il processo di assegnazione delle supplenze per l'anno scolastico 20262027. Tra i temi trattati, è stato chiesto se la mancanza di continuità nel sostegno comporti penalizzazioni. Un esperto di normativa scolastica ha partecipato alla discussione, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle conseguenze in caso di interruzione della continuità.
Nel question time del 22 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con la partecipazione dell’esperto di normativa scolastica Giuseppe Semeraro, è stata affrontata la procedura per l’attribuzione delle supplenze nell’anno scolastico 202627. L’attenzione si è concentrata sulla presentazione della domanda con le 150 preferenze da parte dei docenti inseriti nelle GaE o nelle GPS valide per il biennio 202628. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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