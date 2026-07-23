Martedì si è spento a Spicchio Leonardo Tamburini, noto come “Leone”. Aveva 80 anni. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra la comunità locale.

Lutto a Spicchio: lo scorso martedì se n’è andato Leonardo Tamburini. ’ Leone ’, questo il soprannome con il quale era affettuosamente conosciuto, aveva 80 anni. Le esequie sono state celebrate ieri pomeriggio con rito civile presso il cimitero di Spicchio e Sovigliana. Il sindaco Daniele Vanni ha voluto ricordarlo. "Con Leonardo Tamburini se ne va una colonna di Spicchio, una persona che ha fatto la storia della Sagra della Chiocciola e della Spicchiese, lasciando un segno indelebile nella vita della nostra comunità – il suo pensiero - a nome dell’amministrazione comunale e di tutta Vinci esprimo il più sincero cordoglio ai figli Alberto e Fabio e a tutti i suoi familiari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Se ne è andato “Leone“. Tamburini

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