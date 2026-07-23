Scuola Basket riparte da Franchella Il coach seguirà il settore giovanile

La scuola di basket riparte con Franchella che seguirà anche il settore giovanile. La squadra principale ha visto un rinnovo completo della rosa durante l’estate. La società ha annunciato il ritorno del coach e l’inizio della stagione con un team completamente rivoluzionato. Non sono stati forniti dettagli sui giocatori o sui programmi specifici per il settore giovanile.

Non solo prima squadra, in casa Ferrara Basket. L’aria nuova che si respira questa estate, con una rosa di giocatori toltalmente rinnovata dopo l’ultima pessima stagione, ed una dirigenza e uno staff tecnico che hanno cambiato volto rispetto al passato, ha contagiato anche la Scuola Basket Ferrara, società satellite della prima squadra del presidente Riccardo Maiarelli. Il rilancio, nelle idee societarie, deve coinvolgere anche il settore giovanile, che in questo momento ha un’ottima sezione di minibasket, ma che fatica a produrre giocatori che possano dare aiuto anche alla squadra senior. Per fare questo, ovvero un progetto di rilancio basato su più stagioni, l’idea che verrà presentata nei prossimi giorni è quella di affidarsi a uno che il settore giovanile lo conosce come le sue tasche, ovvero Edoardo Franchella. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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