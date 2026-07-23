I Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno fermato tre cittadini senegalesi, di 28, 53 e 54 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’indagine sul traffico illecito di moto nascosto all’interno di container a Roma. Sono stati effettuati anche due provvedimenti di denuncia. L’attività si inserisce in un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica capitolina.

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, coordinati dalla Procura della Repubblica capitolina, hanno fermato per ricettazione e riciclaggio in concorso tre cittadini senegalesi di 53, 28 e 54 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti specifici. Contestualmente, per gli stessi reati, sono stati denunciati a piede libero altri due connazionali di 50 e 54 anni. L'operazione, condotta con il supporto dei militari della Stazione di Ponte Galeria e in collaborazione con il Gruppo e la Compagnia di Ostia, è scattata a seguito di una serie di furti di motocicli registrati nel quartiere Parioli. Le indagini hanno guidato i militari presso la sede di una società in via della Magliana, in zona Ponte Galeria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Scoperto traffico illecito di moto nei container a Roma, 3 fermi e 2 denunce

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