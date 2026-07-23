Scoperte tre antiche tombe egiziane risalenti a oltre 3.000 anni fa | ricche le iscrizioni geroglifiche

Notizia in breve

A Saqqara, in Egitto, sono state scoperte tre tombe risalenti a più di 3.000 anni fa. Le sepolture contengono iscrizioni in geroglifici che descrivono le attività di funzionari, mercanti e militari dell’epoca. Le tombe presentano decorazioni e testi che offrono nuove informazioni sul periodo del Nuovo Regno. La scoperta è stata annunciata da archeologi sul sito.