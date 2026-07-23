Scoperte tre antiche tombe egiziane risalenti a oltre 3.000 anni fa | ricche le iscrizioni geroglifiche
A Saqqara, in Egitto, sono state scoperte tre tombe risalenti a più di 3.000 anni fa. Le sepolture contengono iscrizioni in geroglifici che descrivono le attività di funzionari, mercanti e militari dell’epoca. Le tombe presentano decorazioni e testi che offrono nuove informazioni sul periodo del Nuovo Regno. La scoperta è stata annunciata da archeologi sul sito.
A Saqqara, in Egitto, emergono tre tombe e iscrizioni che danno nuovi dettagli sul Nuovo Regno raccontando la vita di funzionari, mercanti e militari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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