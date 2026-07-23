Una turista croata di 70 anni è stata scippata nella tarda mattinata di mercoledì in via del Corso, all’altezza di via della Vite. L’aggressore le ha strappato la borsa e ha tentato di fuggire in monopattino. I carabinieri hanno intercettato l’uomo e lo hanno bloccato poco dopo. La donna è rimasta illesa.

Una passeggiata nel cuore del centro storico di Roma si è trasformata in pochi istanti in una rapina. Una turista croata di 70 anni è stata aggredita nella tarda mattinata di mercoledì in via del Corso, all'altezza di via della Vite. Un uomo le ha strappato con violenza la collana d'oro che portava al collo, prima di tentare di scappare a bordo di un monopattino elettrico. La fuga è però durata poco. A bloccarlo sono stati i carabinieri della Stazione San Lorenzo in Lucina, che stavano pattugliando la zona e sono intervenuti immediatamente. L'uomo finito in manette è un 48enne romano senza occupazione, già noto alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Scippa una turista in via del Corso e tenta la fuga in monopattino: bloccato dai carabinieri

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