Sciopero treni 24 luglio | orari e fasce garantite

Venerdì 24 luglio si è concluso uno sciopero dei treni iniziato il giorno precedente alle 21:00. La protesta ha coinvolto il personale di Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Sono state garantite alcune fasce orarie di servizio: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 per il trasporto regionale. Lo sciopero si è terminato alle 20:59, dopo circa 24 ore di astensione dal lavoro.

Lo sciopero terminerà venerdì 24 luglio alle 20:59. Per il trasporto Regionale è garantita la fascia oraria delle 6:00 fino alle 9:00 e quella delle 18:00 fino alle 21:00 per Trenitalia Da giovedì 23 luglio alle 21:00 fino alle 20:59 di venerdì 24 luglio si svolgerà lo scioperoche interesserà il personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Dunque, l’agitazione potrebbe portare a vari disagi per chi aveva in programma un viaggio. Trenitalia informa però che per il trasporto Regionale sono garantiti i servizi essenziali in caso di sciopero nei giorniferiali dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Secondo quanto riportaFanpage, l’agitazione è stata indetta dai sindacati di base Cub trasporti Sgb per protestare contro i tagli del personale e per ottenere un Contratto nazionale unico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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