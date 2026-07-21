Il 24 luglio si svolgerà uno sciopero dei treni che interesserà sia i lavoratori di Trenitalia sia quelli di Italo. L’interruzione dei servizi ferroviari sarà totale in alcune fasce orarie, mentre in altre saranno garantiti i servizi minimi. Le fasce garantite sono state stabilite per consentire la mobilità dei pendolari e dei viaggiatori. Le modalità di attuazione e le tempistiche precise sono state comunicate dalle compagnie coinvolte.

Nuova interruzione per i collegamenti ferroviari. Coinvolti sia i lavoratori di Trenitalia sia quelli di Italo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Sciopero dei treni il 24 luglio. Gli orari dello stop e le fasce garantite

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Sciopero treni Alta Velocità Italo oggi 9 luglio: gli orari della protesta

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