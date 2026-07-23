Da giovedì 23 luglio alle 21 a venerdì 24 luglio alle 20:59 si svolge uno sciopero nazionale di 24 ore che interessa il personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenord e Italo. Durante questa fascia oraria, sono previste fasce garantite per alcune corse, mentre molte tratte saranno sospese o ridotte. La mobilitazione coinvolge principalmente le principali città italiane, tra cui Milano, Roma e Napoli.

Torna a fermarsi la rete ferroviaria italiana. Da questa sera, giovedì 23 luglio, alle 21 fino alle 20:59 di domani, venerdì 24 luglio, è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolge il personale del Gruppo FS Italiane, Trenitalia, Trenord e Italo. La mobilitazione, proclamata dalle sigle sindacali Cub Trasporti e Sgb, riguarda sia il trasporto passeggeri sia quello merci su rotaia, e si preannuncia come una delle giornate più complicate per chi deve spostarsi in treno questa settimana. Le fasce orarie garantite. Come previsto dalla normativa sugli scioperi nei giorni feriali, restano tutelate due finestre di garanzia per il trasporto regionale: dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21 di sera. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Sciopero.

© Lanotiziagiornale.it - Sciopero treni 23-24 luglio: orari, fasce garantite e cosa succede a Milano, Roma e Napoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sciopero: lItalia si ferma dal 20 al 26 luglio

Notizie e thread social correlati

Sciopero treni 24 luglio: orari e fasce garantiteLo sciopero dei treni si svolgerà dal 23 luglio alle 21:00 fino alle 24 luglio alle 20:59.

Sciopero dei treni il 24 luglio. Gli orari dello stop e le fasce garantiteIl 24 luglio si svolgerà uno sciopero dei treni che interesserà sia i lavoratori di Trenitalia sia quelli di Italo.

Temi più discussi: Sciopero Trenitalia del 23 e 24 luglio 2026: i treni garantiti; Trasporto ferroviario, sciopero nazionale il 23 e 24 luglio; Sciopero dei treni di 24 ore a Milano e in Lombardia: gli orari a rischio, le fasce di garanzia e i bus per Malpensa; Scioperi, dai treni agli aerei: le mobilitazioni di questa settimana.

SCIOPERO NAZIONALE DEI TRENI: STOP DI 24 ORE TRA IL 23 E IL 24 LUGLIO, COSA SAPERE irog.it/?p=33172 #ScioperoTreni #Trenitalia #Italo #Trenord #Trasporti #Viaggi #Pendolari #NotizieOggi #Mobilità #Ferrovie #EstateInTreno #serviziopubblico x.com

Sciopero treni 23-24 luglio: Trenitalia e Trenord si fermano, ecco orari e corse garantiteTrenitalia, Trenord e altre aziende ferroviarie si fermano per 24 ore: tutte le informazioni su orari, treni garantiti e servizi sostitutivi per venerdì 24 luglio. notizie.it

Sciopero dei treni oggi e domani 23 e 24 luglio: gli orari e le fasce di garanziaLeggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero dei treni oggi e domani 23 e 24 luglio: gli orari e le fasce di garanzia ... tg24.sky.it