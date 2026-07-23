Il 23 luglio è stato proclamato uno sciopero dei lavoratori del punto vendita Adhoc di Arzano, gestito dalla società Multicec, parte del gruppo Multicedi. La decisione è stata comunicata dalla UILTuCS, che chiede risposte immediate sulle condizioni di lavoro.

La UILTuCS comunica la proclamazione di una giornata di sciopero per giovedì 23 luglio dei lavoratori e delle lavoratrici del punto vendita Adhoc di Arzano, gestito dalla società Multicec, azienda del gruppo Multicedi. La decisione si è resa inevitabile a fronte del perdurare di condizioni di lavoro che il personale considera non più sostenibili. «Lo sciopero rappresenta un forte segnale di disagio e nasce dalla volontà delle lavoratrici e dei lavoratori di vedere finalmente riconosciuti i propri diritti e la propria dignità professionale. La nostra priorità resta quella di favorire un confronto serio, responsabile e costruttivo con l'azienda, finalizzato a individuare soluzioni concrete e durature», dichiara la UILTuCS. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Sciopero dei lavoratori del punto vendita Adhoc di Arzano il 23 luglio. La Uiltucs: “Servono risposte immediate sulle condizioni di lavoro”

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