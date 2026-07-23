Scioperi trasporti venerdì nero per chi viaggia | treni Fs e Italo a rischio per 24 ore

Venerdì nero per i trasporti: treni delle Ferrovie dello Stato e Italo potrebbero fermarsi per 24 ore, mentre autobus, navi e voli sono a rischio. Scioperi nazionali e locali coinvolgono quasi tutti i settori, causando possibili disagi e cancellazioni. La mobilitazione riguarda diverse aziende e compagnie, con un impatto diretto sui viaggi programmati. Non sono ancora stati comunicati dettagli su orari o eventuali servizi sostitutivi.

Roma, 23 luglio 2026 – Treni e autobus, navi e aerei. Si preannunciano giorni complicati per chi deve viaggiare, con una raffica di scioperi nazionali e locali destinata a coinvolgere quasi tutti i principali settori dei trasporti. Il momento più delicato è atteso tra la serata di giovedì 23 e quella di venerdì 24 luglio, quando lo sciopero nazionale delle ferrovie potrebbe provocare cancellazioni, ritardi e variazioni sia per i collegamenti del gruppo Ferrovie dello Stato sia per quelli di Italo. Ma la protesta sui binari rappresenta soltanto una parte di un calendario che interessa anche il trasporto marittimo e numerose aziende del trasporto pubblico locale. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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