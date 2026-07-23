Durante l’esodo estivo, i trasporti sono stati interessati da scioperi di sei giorni, che hanno causato disagi a milioni di viaggiatori. Le agitazioni sindacali hanno coinvolto diverse compagnie e aziende del settore, interrompendo servizi e causando cancellazioni di voli, treni e autobus. Le proteste si sono svolte senza preavviso, creando difficoltà per le persone in partenza o in arrivo nelle località di vacanza.

Nel pieno dell’esodo estivo, quando milioni di italiani si spostano per raggiungere località di vacanza, famiglie e seconde case, il sistema dei trasporti viene sottoposto alla pressione di una serie di agitazioni sindacali. La giornata più delicata sarà venerdì 24 luglio, con uno sciopero nazionale del comparto ferroviario proclamato da CUB Trasporti e SGB: l’astensione inizierà alle 21 di giovedì 23 e terminerà alle 21 del giorno successivo. La protesta coinvolgerà il personale del gruppo FS Italiane, le imprese ferroviarie e il comparto delle merci su rotaia. Non saranno invece interessati i lavoratori di Italo.? Contenuto riservato agli abbonati. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Scioperi per 6 giorni contro il governo, ma così i sindacati ci rovinano le vacanze

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Thousands of doctors on strike across England as six-day walkout begins

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