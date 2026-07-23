Scioperi del 24 luglio stop a treni e mezzi locali | quattro agitazioni sindacali in un giorno

Da quifinanza.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 24 luglio, i treni e i mezzi pubblici locali non circoleranno a causa di quattro scioperi indetti nello stesso giorno. La protesta più significativa riguarda il settore ferroviario, con sospensione del servizio passeggeri e merci su tutto il territorio nazionale. Le agitazioni dureranno diverse ore e interesseranno sia il trasporto ferroviario che altri mezzi di trasporto pubblico locale.

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Venerdì 24 luglio si annuncia una giornata difficile per chi deve viaggiare in treno o utilizzare il trasporto pubblico locale. Lo sciopero più rilevante riguarda il settore ferroviario e coinvolge il trasporto passeggeri e merci su rotaia a livello nazionale. A questo si aggiungono alcune agitazioni locali in diverse città e regioni. La mobilitazione ferroviaria comincia nella serata di giovedì 23 luglio e prosegue fino alla sera di venerdì 24. Lo stop dura 24 ore, dalle 21 alle 20:59 del giorno successivo. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati autonomi Sgb e Cub. Le ragioni della protesta riguardano alcune condizioni del contratto collettivo, l’aumento dei carichi di lavoro, la gara di appalto per l’assegnazione del servizio Intercity di Ferrovie dello Stato e la richiesta di maggiori condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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