scherma andrea santarelli eliminato negli assalti preliminari ai mondiali

Durante i Mondiali di scherma a Hong Kong, Andrea Santarelli è stato eliminato negli assalti preliminari della gara individuale di spada maschile. Lo spadista umbro non ha passato la fase di qualificazione e non parteciperà alla prova principale di domenica. La sua avventura nel torneo si è conclusa prima di arrivare alla fase a eliminazione diretta.

Si ferma troppo presto il cammino di Andrea Santarelli nei Mondiali di scherma in corso di svolgimento ad Hong Kong. Lo spadista umbro non sarà presente nel tabellone principale della prova individuale di spada maschile, che si disputerà domenica, visto che è stato eliminato nell’odierna fase di qualificazione. Santarelli aveva chiuso la fase a gironi con un bilancio di quattro vittorie e due sconfitte. L’azzurro ha dovuto poi affrontare gli assalti preliminari ed è stato eliminato al primo assalto dallo spadista di casa Ho Wai Hang con il punteggio di 15-10. Il rappresentante di Hong Kong è poi riuscito anche a qualificarsi per il tabellone principale, battendo 15-14 lo spagnolo Eugeni Gavalda. 🔗 Leggi su Oasport.it

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