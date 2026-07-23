scavuzzo resta in corsa lupi sempre sconfitto contro i rivali progressisti

Notizia in breve

Un sondaggio sulle elezioni comunali di Milano nel 2027, attribuito a Euromedia Research, circola tra i politici ma non è stato mai reso pubblico. Secondo alcune fonti, il sondaggio mostrerebbe Scavuzzo ancora in corsa, mentre Lupi avrebbe perso contro i rivali di orientamento progressista. Nessuna conferma ufficiale è stata fornita, e la ricerca non è mai stata pubblicamente presentata.