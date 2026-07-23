Scavuzzo resta in corsa Lupi sempre sconfitto contro i rivali progressisti
Un sondaggio sulle elezioni comunali di Milano nel 2027, attribuito a Euromedia Research, circola tra i politici ma non è stato mai reso pubblico. Secondo alcune fonti, il sondaggio mostrerebbe Scavuzzo ancora in corsa, mentre Lupi avrebbe perso contro i rivali di orientamento progressista. Nessuna conferma ufficiale è stata fornita, e la ricerca non è mai stata pubblicamente presentata.
È il sondaggio “fantasma“. Tutti ne parlano, sia nel centrodestra che nel centrosinistra, ma nessuno l’ha visto, ma a molti è stato raccontato. Eppure c’è chi giura che la ricerca demoscopica sui candidati sindaci per le Comunali milanesi del 2027 esista e l’abbia condotta una società autorevole come Euromedia Research di Alessandra Ghisleri. Il sondaggio “fantasma“ fa discutere. Per la verità, più nel centrosinistra che nel centrodestra, che l’avrebbe commissionato alla sondaggista. Si parla di un unico candidato sindaco testato nel fronte anti-progressista testato, Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, ex assessore a Palazzo Marino ai... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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