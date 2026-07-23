Un uomo di 40 anni è stato individuato e denunciato dalla Polizia locale dopo essere stato ripreso dalle telecamere mentre scaricava rifiuti in modo abusivo in una zona industriale. L’uomo si è presentato con un furgone carico di materiali, tentando di scaricarli senza autorizzazione. Le immagini delle telecamere hanno consentito di identificarlo e di procedere con la denuncia.

È arrivato con un furgone carico di rifiuti pensando di poterli scaricare indisturbato in zona industriale. A tradirlo sono state le telecamere, che hanno permesso alla Polizia locale di identificarlo e denunciarlo. È un italiano di 40 anni, residente nell’area dell’Adda-Martesana, l’ultimo "furbetto" finito nella rete degli agenti a Cassina, dopo che è scattata la campagna di tolleranza zero contro le discariche abusive. L’uomo aveva noleggiato un furgone chiuso, un mezzo tipo Ducato, per raggiungere via Da Vinci e disfarsi di chili di materiale di vario genere. Tra la pattumiera abbandonata c’erano plastica, vestiti e materassi. Nulla di pericoloso, ma di quantità consistente, lasciato senza autorizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scarico abusivo di rifiuti, 40enne ripreso dalle telecamere

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