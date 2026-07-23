Il 23 luglio alle 21.30 su Canale 5 andrà in onda un nuovo episodio di Tim Battiti Live 2026. La serata sarà condotta da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Sul palco si esibiranno diversi artisti, tra cui Annalisa e Samurai Jay. La scaletta dei cantanti prevede performance di vari interpreti, con numeri dal vivo trasmessi in prima serata.

Nuovo appuntamento di Tim Battiti Live 2026. L’evento andrà in onda il 23 luglio in prima serata, alle 21.30 su Canale 5. Alla conduzione ci sono Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Sul palco affacciato sul mare di Trani si alterneranno alcuni dei protagonisti dell’estate musicale italiana. Tra gli artisti in scaletta figurano Annalisa, Gabry Ponte, The Kolors, Tommaso Paradiso, Serena Brancale e Samurai Jay. Canale 5, Tim Battiti Live: scaletta dei cantanti della puntata del 23 luglio Le esibizioni più attese Dove seguire l'evento Canale 5, Tim Battiti Live: scaletta dei cantanti della puntata del 23 luglio Anche questa settimana lo show propone una ricca line-up di artisti italiani, accompagnata dalle tradizionali performance on the road realizzate in alcune delle località più suggestive della Puglia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scaletta cantanti Tim Battiti Live giovedì 23 luglio, chi sale sul palco di Canale 5 da Annalisa a Samurai Jay

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A Trani il Tim Battiti Live 2026

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