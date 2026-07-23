Durante le ore notturne, i bus che collegano quartieri più isolati sono diventati un percorso difficile per sbandati e senzatetto. I passeggeri, tra turisti smarriti e cittadini irritati, si trovano spesso a dover affrontare situazioni di disagio e paura. I conducenti manifestano preoccupazione per la sicurezza, descrivendo la tratta come una vera e propria roulette russa. La notte si trasforma così in un momento di grande tensione per chi utilizza i mezzi pubblici.

Turisti spaesati, romani spazientiti e conducenti dei bus preoccupati: «La notte, il nostro lavoro diventa una roulette russa». I disagi e i timori, dall'una di notte in poi, si intrecciano nel parcheggio degli autobus della stazione Termini, crocevia di ragazzi che tornano a casa dopo una sera in giro per i locali, di lavoratori che hanno finito il turno, di turisti che vorrebbero raggiungere l'albergo ma non capiscono dove andare. Le indicazioni sono carenti e confuse, i cartelli con gli orari spesso illeggibili o assenti, le mappe alle fermate ormai sbiadite e difficili da consultare al buio. Per chi non parla correttamente italiano, comprenderle è impossibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sbandati e clochard, tornare a casa sui bus notturni un'impresa sempre più rischiosa

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